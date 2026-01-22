'ಮಹಾಭಾರತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ': ಅಮೀರ್ ಖಾನ್
'ಮಹಾಭಾರತ' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಷ್ಟ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ 'ಮಹಾಭಾರತ'ದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
" it's my dream to make mahabharata. mahabharata can never let you down but you can let down mahabharata. i am taking my team to make it because i want to get absolutely right making it":- megastar #AamirKhan 🫡 pic.twitter.com/0IaCQ5aYsv— RAJ (@AamirsDevotee) January 20, 2026
ಮಹಾಭಾರತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಓದದ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳದ ಭಾರತೀಯರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೀರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದರು.
ಮಹಾಭಾರತ ಯಾರನ್ನೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕೆಂದು ತಾವು ಬಯಸುವುದಾಗಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಹಾಭಾರತ ನನ್ನ ಕನಸು. ಅದು ಯಾವಾಗ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದದ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯಿಂದ ಕೇಳದ ಭಾರತೀಯರು ಯಾರೂ ಇರಲಾರರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ - ಅಮೀರ್ ಖಾನ್.
'ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಅವತಾರ್'ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ದೃಶ್ಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಜಗತ್ತು ಈವರೆಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಹಾಭಾರತವು ಅವೆಲ್ಲದರ ತಾಯಿ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಭಾರತೀಯರು ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಎಂದ ಅಮೀರ್ ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಇದು ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತುರ ಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
" i am starting working on mahabharat after the release of #SitaareZameenPar . Mahabharat is A huge project, it will be full of emotions, layered and grand in scale":- Megastar #AamirKhan pic.twitter.com/zlYC1f4Kpf— RAJ (@AamirsDevotee) May 31, 2025
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, "ಶಾಯದ್ ಯೇ ಕರ್ನೇ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇರೆ ಅಂದರ್ ವೋ ಎಮೋಷನ್ ಆಯೇ ಕಿ ಅಬ್ ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಮುಜೆ ಕುಚ್ ನಹಿ ಕರ್ನಾ" (ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ನನಗೆ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರಬಹುದು) ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನಟನ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು.
