2ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸಮಂತಾ-ರಾಜ್: ಇವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವೆಷ್ಟು?
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರು ಹೊಸ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ (ಸೋಮವಾರ) ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮದುವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದೀಗ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 1987ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೀಗ 38 ವರ್ಷ. ಆಗಸ್ಟ್ 4, 1979ರಂದು ಜನಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರಿಗೆ 46 ವರ್ಷ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ.
ಸದ್ಗುರು ಅವರ ಈಶಾ ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್ನೊಳಗಿನ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿವಾಹ ಜರುಗಿತು. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇವಲ 30 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವತಃ ನಟಿಯೇ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾಹವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ವೈಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ "01.12.2025" ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಸಮಂತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ವಧುವಿನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೊಬಗು ಬೀರಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಜ್ ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು ಬೀಜ್ ಬಣ್ಣದ ನೆಹರು ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಫೋಟೋವೊಂದು, ದಂಪತಿ ವಿವಾಹ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದೆ.
2024ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದವು. ಸಮಂತಾ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ತಂಡವಾದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ಗಾಗಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಮೊದಲು 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2' (2021)ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನಿ (2024)ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್' ರಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ್: ದಿ ಬ್ಲಡಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇಬ್ಬರಿಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆ: ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ಸಮಂತಾ ಈ ಹಿಂದೆ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆಯಾದರು. ರಾಜ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.