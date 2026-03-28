ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಪಾತ್ರವೇನು? ಆಪ್ತರು ಕೊಟ್ರು ಮಾಹಿತಿ
ನಿನ್ನೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜನ್ಮದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ 'ಪೆದ್ದಿ ಪೆಹೆಲ್ವಾನ್' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಶಿವಣ್ಣನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರವೇನು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 28, 2026 at 1:43 PM IST
ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಪೆದ್ದಿ'. ಮಾರ್ಚ್ 27, ನಿನ್ನೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪುತ್ರನ 41ನೇ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ 'ಪೆದ್ದಿ ಪೆಹೆಲ್ವಾನ್' ನೋಟವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಕಟ್ಟುಮಸ್ತ್ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ, 'ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು' ಹೆಸರಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆಯಾದರೂ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ರಂಥ ಹೆಸರಾಂತ ನಟನ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೋಲ್ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಸರೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಶಿವಣ್ಣನ ಆಪ್ತರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ''ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವವರೆಗೂ ಕಾದು ಶಿವಣ್ಣನ ಪೋರ್ಷನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಅವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣನೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಶಿವಣ್ಣ ದೇಹತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ನಾನೇ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೀನಾ ಅಂತಾ ಶಿವಣ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಠ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಪೆಹೆಲ್ವಾನ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದನಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನ ಹೈಲೆಟ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪಾತ್ರ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಗುರುವಾಗಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆ ಪಂಚಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಪೆದ್ದಿ ಪೆಹೆಲ್ವಾನ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಯಕ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕುಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆಯೋ ಆಟ ಅಲ್ಲ. ಸಾವಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡೋ ಆಟ. ಈಗ್ ಹೇಳು, ಇರ್ತಿಯೋ? ಹೋಗ್ತೀಯೋ?'' ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ, ''ನಿಮ್ಮಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ವಿನಮ್ರ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೌರವ ತಂದಿದೆ ಸರ್. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸದಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಸದಾ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸರ್'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಖತ್ ರಾ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತವಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 30, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗಲಿದೆ.