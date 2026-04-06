ಮಾರ್ಕ್, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್, ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಸುದೀಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?; ಆಪ್ತರು ಕೊಟ್ರು ಮಾಹಿತಿ
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 6, 2026 at 10:05 AM IST
ನಟನೆ, ನಿರ್ದೇಶನ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಣೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಿಚ್ಚ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ, ಮಾರ್ಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಮುಗಿಸಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್ಗೆ ಜಾರಿರುವ ಕಿಚ್ಚನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಅಂತಾ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುದೀಪ್ ಜೆಪಿ ನಗರದ ನಿವಾಸದವರೆಗೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಆಪ್ತರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಸರೇಳಲಿಚ್ಛಿಸದ ಸುದೀಪ್ ಆಪ್ತರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸುದೀಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಕಥೆಗಳನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಜೊತೆ ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ ಸಿನಿಮಾದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕಿಚ್ಚನಿಗೆ 'ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವ್ರೇ ಈ 'ಬಿಆರ್ಬಿ'ಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೂಪ್ ಹಾಗೂ ಸುದೀಪ್ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ -ಹೀರೋ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಮಾಚಾರಿ, ರಾಜಕುಮಾರ, ಯುವರತ್ನದಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್ ರಾಮ್ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾದ್ಷಾ ಸುದೀಪ್ಗೆ ಈ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಭರವಸೆ ಕೂಡಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಆಪ್ತರು.
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಸುದೀಪ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವೇ ಮುಗಿಸಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಮಗ ಸಂದೇಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸುದೀಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಮಾತುಕಥೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಫೈನಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದಯೇ ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ಯೋಗಿ ಜಿ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆಪ್ತರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸುದೀಪ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂತೂ ಶೀಘ್ರವೇ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.