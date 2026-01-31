ETV Bharat / entertainment

'ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅದೇನು ಕ್ರೈಂ ಅಲ್ವಲ್ಲಾ? ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ'

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಟ್ರೋಲ್​ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ನನ್ನ ಊಟ, ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ'' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

daali dhananjay
ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ (Photo: ETV Bharat)
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​​ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಟ್ರೋಲ್​ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆ ಅವರವರ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಟನ ಜಾತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಳೆದು ತಂದಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರೂ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ನಟನನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ನಟನಿಗೆ ಈ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

''ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಾ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಏಕಂದ್ರೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಜನರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದೆ. ಈಗ ಆ ವಿಷಯ / ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಾರು, ಏಕೆ ಪಿಕ್​ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್​ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಂದ್ರು, ಅದರಂತೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ'' ಎಂದು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ರು.

ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಿಷಯ ತೆಗೆದ ನಟ, ''ಬೇಬಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಟಗರು ಸಿನಿಮಾದ ಫೇಮಸ್​ ಡೈಲಾಗ್​. ಪಾಪ್​ಕಾರ್ನ್ ಮಂಕಿ ಟೈಗರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನ್​ ಯಾರ್​ ಗೊತ್ತಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ 10-15 ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕರೆಸಿ ತಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್​ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫುಡ್​ ಬ್ಲಾಗರ್​ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು, ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತಾನೇ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಡ್​ ಬುಷ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈತರ ಈ ವಿಷಯ ಪಿಕ್​ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಿಕ್​ ಆಯ್ತು, ಬಹಳ ಡಿಸ್ಕಷನ್​ ಕೂಡಾ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಟೀಕಾಕಾರರ ನಡೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.

''ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​​ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ರಾ ಅನ್ನೋದು ಫೈನ್​​. ಆದ್ರೆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದಿದ್ದು ಇದೆಯಲ್ವಾ... ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನಿಸಿತು. ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​ ತಿಂತಾನಾ! ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ! ಎಲ್ಲವೂ ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿಷಯ ಬೇಡವಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ಶುರು ಮಾಡಿದವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತೋ, ಯಾರನ್ನಾದರು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಎಫೆಕ್ಟ್​ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮ್ ಇದ್ದೆ, ಆರಾಮ್​ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಊಟ, ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ. ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೇ ಏನ್​ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನ್​ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಾದ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್​ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

''ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಸ್ಮೋಕ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್​ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಯಂಗ್​ ಏಜ್​ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಂತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದರೂ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಹಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೀ-ಫುಡ್​​ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕೆ ಅದೇನು ಕ್ರೈಮ್​ ಅಲ್ವಲ್ಲಾ?. ನನಗಿಷ್ಟ ನಾನ್​ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ವು'' ಎಂದು ಡಾಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

