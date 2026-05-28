'ಮದುವೆಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು?': ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹೋದರಿ ಶಮಿತಾ ತಿರುಗೇಟು
ವಯಸ್ಸು 47 ಆದ್ರೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದವರ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಚೆಲುವೆ ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 28, 2026 at 10:21 AM IST
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೆಂದ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಾಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದವರೆಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಕುಂತರು ನಿಂತರೂ ಸುದ್ದಿಯೇ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನಿಡಿದು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವತಃ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದುನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗಿದೆ!.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿ, ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರಾದ ನಟಿ ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಟೀಕಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?: ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, "ಹೌದು, ನಾನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಜ ಜೀವನದ ವಿಧಾನ. ದೈಹಿಕ ನೋಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಹೃದಯದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ'' ಆಗದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೂ ನಟಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆಪ್ನೆ ಶಾದಿ ಕರ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಉಖಾಡ್ ಲಿಯಾ ಹೈ ಭಾಯ್? (ಮದುವೆಯಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ?). ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸಲು, ನೀವು ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಏಕೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೀರಿ?. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ, ಗುಹಾ ಪುರುಷನಂತಹ.. ಪುರುಷ ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಿಂತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಹೇರುತ್ತೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ!" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ 2000ರಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮೊಹಬ್ಬತೇನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. 'ಮೊಹಬ್ಬತೇನ್' ನಂತರ ವರ್ಷದ ಚೊಚ್ಚಲ ನಟಿ ಐಫಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 'ಫರೇಬ್' ಮತ್ತು 'ಝೆಹರ್'ನಂತಹ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಖತ್ರೋಂ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಟಿಟಿ 1 ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 15ರಂತಹ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ರಾಕೇಶ್ ಬಾಪಟ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರು. ಶೋ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ 2022ರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಪರಸ್ಪರ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆಯಾದರು. ನಟಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.