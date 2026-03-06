ETV Bharat / entertainment

ಫಿಲ್ಮ್​ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು?

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ 17ನೇ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

what-did-the-film-industry-get-in-this-years-budget-as-expected-by-film-chamber-president-jayamala
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಫಿಲ್ಮ್​ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲಾ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 6, 2026 at 1:52 PM IST

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2026 ಹಾಗೂ 27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಿನಿಮಾರಂಗದವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೃಪೆ ತೋರಿಲ್ಲ.

ನಟಿ ಜಯಮಾಲ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು.

ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರನಗರಿ ಆಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರನಗರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರನಗರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್​ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್​ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 500 ಕೋಟಿ ಹಣ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿತ್ರನಗರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲೆಂದು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು? : ಮೈಸೂರು ಫಿಲ್ಮ್‌ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ಮೊದಲು 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಫಿಲ್ಮ್‌ ಸಿಟಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಥೀಮ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌, ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು PPP ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟುದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಂದರೆ, ಸಹಾಯಧನವು ಕೆಲವು
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಉಳಿದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲು 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ʻಸಿನಿ ಮಿತ್ರ’ ಎಂಬ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್‌ ಲೊಕೇಷನ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮ್ಯಾಪ್‌ನ್ನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ದೂರದರ್ಶನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾದರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ʻಡಿಜಿಟಲ್‌ ದೃಶ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕʼ ಎಂಬ ವೇದಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್‌ರವರ ನಿವಾಸವನ್ನು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

