ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಕುರಿತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ವೇನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಸ್ಟಂಟ್ ಸಂಯೋಜಕ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 29, 2026 at 1:58 PM IST
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಹಾಗೂ ಮಲೆಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ - ಅಪ್ಸ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ವೇನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಸ್ಟಂಟ್ ಸಂಯೋಜಕ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ (JJ Perry) ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಲವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ 'ವಿಷಿಯಸ್ ಫೈಟ್' (Vicious Fight) ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣ, ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ, ಈ ಚರ್ಚಿತ ದೃಶ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಕಷ್ಟಪಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ 'ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸೀನ್ಸ್' (BTS) ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಿಷಿಯಸ್ ಫೈಟ್' ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪೆರ್ರಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಪಾತ್ರಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು, ಚಾಕುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉರಿಯುವ ಒಲೆ ಮತ್ತು ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಸ್ ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸಂಯೋಜನೆ, ಸುದೀರ್ಘ ತಾಲೀಮು ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಾಯಕ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪೆರ್ರಿ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅವು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾದ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪೆರ್ರಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಅವರ ಮ್ಯಾಡ್ ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತು ಮತ್ತು ನಟನಾ ಚಾರ್ಮ್ ಹೊಗಳಿದ ಪೆರ್ರಿ, ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕಠಿಣವಾದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಜಾನ್ ವಿಕ್' (John Wick) ಸಿನಿಮಾದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ ಪೆರ್ರಿ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ತಂದಿತ್ತ ನಿಖರತೆ, ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಗಂಭೀರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ನೀಡಿದ ಸೃಜನಶೀಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪೆರ್ರಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗೀತು ಮತ್ತು ಯಶ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ "ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ತಂಡ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ವಿಷಿಯಸ್ ಫೈಟ್' ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಇದನ್ನು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ BTS ವಿಡಿಯೋ, ಈ ದೃಶ್ಯವು ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ಸರ್ಕಸ್ ಸೆಟ್, ಕಠಿಣ ದೈಹಿಕ ತಯಾರಿ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು KVN ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಡಿ KVN ಮತ್ತು RSY ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
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