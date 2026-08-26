ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪಿದ್ರಾ ಯಶ್? ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ Toxicಗೆ ಬಂತು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
Toxic X Review: ವೀಕ್ಷಕರು ಯಶ್, ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ, ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಮಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 26, 2026 at 10:40 AM IST
ಫೈನಲಿ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಯಶ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಸಿನಿಮಾದ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Worst. Disaster. Ever. 💀— внαnυ ρѕρк™🐉 (@BhanuNaiduu) August 26, 2026
Toxic isn’t just bad… it’s a complete disaster. Nothing works, nothing connects. #Toxic ...#ToxicReview pic.twitter.com/xG8OxRQAvm
ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಭವ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳದ ಕೊರತೆಯು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಟ ನಟಿಯ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಗಳು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೇರಿವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದರೆ, ಯಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂದರು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಮೊದಲಾರ್ಧವನ್ನು ಗೊಂದಲಮಯ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಹಲವರು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಓರ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧವನ್ನು "ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ" ಎಂದು ಕರೆದರು. "ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಯಶ್ - ಕಿಯಾರಾ ಸೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Yash in full mass avatar— Nandhu (@MaheshNagi47045) August 26, 2026
Toxic (3.5/5): Character buildup + stunning visuals in H1, pure power & action in H2.
Third big winner after the KGF franchise!#ToxicReview #Toxic #TheNameIsYash #Yash #ToxicTheMovie
#Kiara #Yash #Nayanatara pic.twitter.com/9CRm7sJcXP
ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, ''ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಯಶ್. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರೇಟಿಂಗ್ 3.5/5, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡ್ಅಪ್ + ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು. ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಕೆಜಿಎಫ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನಂತರ ಮೂರನೇ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು!'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಟು ಟೀಕೆಯ ಪೋಸ್ಟ್: ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿರುವ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ''ವರ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಎವರ್. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಯಾವುದೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
#ToxicReview : BIGGEST BLOCKBUSTER— Zahedul Islam (@islam_zahe22566) August 26, 2026
ALL-TIME 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
@TheNameIsYash The man
His Hard work Stylish Look
Just Fire Big screen 🔥🔥🔥🔥
Bgm 🔥🔥💥💥
Fights ok 💥💥💥💥
Pre climax just boom 🔥🔥🔥🔥
Climax 🔥🔥🔥🔥🔥
#Kiara #rumkini #tarasutaria#humaqureshi#nayanthara pic.twitter.com/Lk3ZswmlGz
ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗ: ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್, '' ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಟೈಮ್ - ಯಶ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಯರ್. ಫೈಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಪ್ರೀ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೂಮ್. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆಂಕಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯು ಚಿತ್ರದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಆದರೆ ಕಥೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. "ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಿಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸರ್ಕಸ್ ಫೈಟ್ ಸೂಪರ್. ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್, ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಲ್ಲ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳಿವಿಲ್ಲದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#ToxicTheMovie First Half Review:— ದೇವರಥ (@MrAnderson2025) August 26, 2026
INSANE. Absolutely insane 🔥
Every department has delivered. So much drama, and every relationship is toxic in its own way
Can’t believe Geetu Mohandas cooked this hard. 🔥🔥 What have you cooked, ma’am? 🤍 #Yash #Nayanatara pic.twitter.com/V3gpAAxQ4W
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮೊದಲಾರ್ಧ "ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ವಿಮರ್ಶೆಯು ಯಶ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಿದೆ.
ಯಶ್, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದ ಸಮಯವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆ , ''ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ - ಓನ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್, ಬೋರಿಂಗ್, ಆಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಕೇವಲ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
#Yash e movie kosam a na ni career peak time ni waste cheysukunavu #Toxic #Toxicreview pic.twitter.com/BhT2XUF7bc— REBEL VARMA 🦖 (@pranayvarm78773) August 26, 2026
''ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನದ ಮೊದಲ ಶೋನ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನುಭವ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಭಾನುವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಯಶ್ ಚಿತ್ರದ ಆತ್ಮ. ನಯನತಾರಾ ಅದ್ಭುತ. ಕಿಯಾರಾ ಸುಂದರ'' ಎಂದು ಓರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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