ಎಂಥ ಅನುಭವ; ಧುರಂಧರ್​ 2ಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್

''ಬಲವಾದ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬರವಣಿಗೆ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸ - ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಯಶಸ್ಸು ಅನಿವಾರ್ಯ'' ಎಂದು ಧುರಂಧರ್ 2ಕ್ಕೆ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

B Ajaneesh Loknath lauds 'Dhurandhar 2: The Revenge'
ಧುರಂಧರ್​ 2ಗೆ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 25, 2026 at 12:33 PM IST

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಅಗಾಧ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತೀರಾ ಅಪರೂಪ. ಕೆಜಿಎಫ್​, ಕಾಂತಾರದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಸಿನಿದಿಗ್ಗಜರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಧುರಂಧರ್ 2 ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾಜ್, ರಮ್ಯಾ ಅವರಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್​ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಬರಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್​ ಕಂಪೋಸರ್​​, ಎಂಥ ಅನುಭವ! ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್, ''ಈಗಷ್ಟೇ ಧುರಂಧರ್ 2 ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ - ಎಂಥ ಅನುಭವ! ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು. ಹಲವು ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪವರ್​ಫುಲ್​​ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್​​ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್​​ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ 3½ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇದ್ದರೂ, ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬೇಸರ ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿದ ಅವರು, ''ಬರವಣಿಗೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆತುರ ಇಲ್ಲದೇ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲೇ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಗಾಧ ಆಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಚಿತ್ರ ಔಟ್​​ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಿತ್ರದ ಅಳ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ - ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ವಿಶುವಲ್ಸ್. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎಡಿಟಿಂಗ್​​ ಕಥೆಯ ಹರಿವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್, ರಣ್​​ವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್​​ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅವರ ಎನರ್ಜಿ, ಎಮೋಷನಲ್​ ಡೆಪ್ತ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್​​ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ - ಅವರು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬದಲು ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ಬಲವಾದ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬರವಣಿಗೆ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಯಶಸ್ಸು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್, ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ಕಾಜಲ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್​​, ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​ಟಿಆರ್​​ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್​ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದೇ ವಾರ ಸಿನಿಮಾ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಲಬ್​ ಸೇರೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.

