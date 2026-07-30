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ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು: 'ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ' - ಜಯಮಾಲಾ

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Film Chamber President Jayamala
ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲಾ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 4:43 PM IST

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ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಡುವೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡುಗೆ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 3,500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರೋದು ರೈತರು ಹಾಗು ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ರಾಮನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲಾ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು (ETV Bharat)

ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲಾ ಹೇಳಿಕೆ: ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೊಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು.

ಮಾಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾ.ರಾ ಗೋವಿಂದು ಹೇಳಿಕೆ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?. ಡಾ.ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಹದಾಯಿ ಮತ್ತು ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದ
ಜಯಮಾಲಾ
ಸಾ ರಾ ಗೋವಿಂದು
CAUVERY WATER DISPUTE

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