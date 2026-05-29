ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಜಯ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಉಪೇಂದ್ರಗೂ ಆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬೇಕು: ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್
'ಪೆದ್ದಿ' ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾವಿದರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 29, 2026 at 11:24 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ''ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನೆಂಬುದು ಜನರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ'' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಪೆದ್ದಿ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
'ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ': ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ತಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ವಿಜಯ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಗಿದೆ': ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಗೆಲುವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ''ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ, ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದವು. ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತ ಎಂದು ನನಗನಿಸಿತ್ತು. ಅವರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯೂ ಆಯ್ತು. ಕೆಲ ಜನರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಗೀತಾ ಅವರಿಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆ': ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ''ನಾನು ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲ ಸಮಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಲೂ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಲ ಜನರು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರೂ ಕೂಡಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. 1998ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಶಕ್ತಿಧಾಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 200 ಹುಡುಗಿಯರು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗಬಾರದು?': ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಹೆಸರು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ನಾವು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೇನೇ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದೆವು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗಬಾರದು?'' ಎಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ರು.
''ಜನರು ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರ ಹೃದಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಿವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ, ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕೂಡಾ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
