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ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆ ಈಗ್ಯಾಕೆ? 'ಕರಾವಳಿ' ವಿವಾದದ ನಡುವೆ 'ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮರುದಿನವೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ. 'ಕರಾವಳಿ' ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

Actor Prajwal Devaraj
ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 11, 2026 at 12:21 PM IST

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ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕರಾವಳಿ' ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಾಲಿನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾವೀಗ ಆರೋಪ, ಪತ್ಯಾರೋಪ, ವದಂತಿಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಸಂಭಾವನೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾಯಕ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಅವರ ನಡುವೆ ಕೊಂಚ ಅಸಮಧಾನ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಂತೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್​ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, 'ಪ್ರಜ್ವಲ್​​ ದೇವರಾಜ್, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಘನಾ ರಾಜ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್​. ನಾನಿಂದು ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅದ್ಭುತ ಗೆಳೆಯ - ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ದೇವರಾಜ್​​'' ಎಂದು ಮಾತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿರೋದಲ್ಲ. ನನಗೆ 4-5 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ಬಲ್ಲೆ. ಈಗಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು, ಆ ಜಂಟಲ್​ನೆಸ್​. ಎಂದಿಗೂ, ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬೇಡದ ಕಿರಿಕ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಬೇಕಂದ್ರೆ - ಸದಾ ಅವರಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂಥ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓರ್ವ ನಟ ಆದಾಗ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಬದ್ಧತೆ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ. ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ, ನಾನು ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ಜೊತೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾ ಸಂದರ್ಭ, ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಶಿಸ್ತು, ಬದ್ಧತೆಯನ್ನೇ ಕಂಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಬಳಿ ಪ್ರತೀ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಹಾಗಿರುವಾಗಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಅವರೋರ್ವ ನಿರ್ಮಾಪಕ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಂದುವರೆದು, ''ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ಅವರನ್ನು ಕೆಲವರು ಈಗ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ, ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇವತ್ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದರು.

''ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ - ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ದೇವರಾಜ್​ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಸಿನಿಜರ್ನಿಯನ್ನು ನೀವೆರಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೀರ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೇ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

''ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನವಿತ್ತೋ ಇವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ದೇವರಾಜ್​ ನಟಿಸಿರುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ. ಈವರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಬವನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ಆಲ್​ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್​ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಿಲ್ಮ್​'' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್​ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Karavali Controversy
ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ (ETV Bharat)

ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಕರಾವಳಿ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಈವೆಂಟ್​ ಅನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೋಲಿಸ್ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಬಾಕಿಯಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮರುದಿನವೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ 'ಕರಾವಳಿ' ವಿವಾದ: ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಆಪ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ದಿಲೀಪ್, ಅವಿನಾಶ್ ಹಾಗೂ ನಂದಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ದೇವರಾಜ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ​​ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ, ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾವನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಂಭಾವನೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಕೊಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

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ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಜುಲೈ 24ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

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TAGGED:

ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದ
ಮೇಘನಾ ರಾಜ್​ ಸರ್ಜಾ
ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ದೇವರಾಜ್
ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ
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