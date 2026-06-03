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'ಸರೋಜಿನಿ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ': ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ಸಂದರ್ಶನ

ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಸರೋಜಿನಿ' ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ. ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Director Vinay Chandra Interview
ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ಸಂದರ್ಶನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 3, 2026 at 4:55 PM IST

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ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗೋದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರು, ಮಂಜುನಾಥ ಬಿಎ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ಅವರೀಗ ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹೊಸ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು 'ಸರೋಜಿನಿ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆರೆಮೇಲೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರೋಜಿನಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂಥದ್ದು? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ?

ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ. ಆ ಕಾರಣ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸೇರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆವು. ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್​​ ಮಾಡಿದೆವು. ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಕ್​​ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕೊಡ್ತು. ನನಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೇ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು.

2023ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಚರಣ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಲ್ಲದೇ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ‌. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಕುಟುಂಬದ ಮೊಮ್ಮಗ ಹವೆಲ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆವು. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಾರ ಧೀರೆಜ್ ಮಿಶ್ರಾ ಜೊತೆ ಕಥೆ ಬರೆದು 2023ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್​​​ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು.

ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡಾ ಸಿಕ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಇಂದಿರಾ ತಿವಾರಿ ಅವರು ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌‌. ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಯಂಗ್ ಲುಕ್​ಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡತಿ ಸೋನಾಲ್​ ಮೊಂತೆರೋ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಪ್ರೀತಿ, ಎಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಬಾಲ್ಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಕ್ಷಿತಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥೇಟ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಬಾಲ್ಯ ಹೀಗೇ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೊತೆ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

Director Vinay Chandra Interview
ತಂದೆ ಸುರೇಶ್​ ಚಂದ್ರ ಜೊತೆ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ (Special Arrangement)

ಇನ್ನೂ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ.‌ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದರು? ಯಾರು ಹೋದರು? ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಟೈಟಲ್ ಕೆಳಗೆ ಇಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಂತಾ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೀನ್​​ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಚರಣ್ ಸುವರ್ಣ, ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 14ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಬಯೋಪಿಕ್​ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಕೈಗೊಂಡ್ರಿ?

''ನಾವು 8 ರಿಂದ 9 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕಥೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಬರೆದಿರುವ ಕೆಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆವು. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದೆವು. ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಹೋರಾಟದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು (ವಿಡಿಯೋ) ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Director Vinay Chandra Interview
ಹಿರಿಯ ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಜೊತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ (Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರ?

ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್​ನ ವಿತರಣೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ವಿತರಕ ಎನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ಯಾವಾಗ?

''ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. 12 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ‌. ಪಿ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರ ರಾಣಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದೆ‌. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ. ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 6 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡುವ ಹಾಗೇ ಕಲಿಸಿದರು‌. ಹಾಗಾಗಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸರ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಮಾನ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸರ್'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Director Vinay Chandra Interview
ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ (Special Arrangement)

''ಸಿನಿಮಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅಭಿನಯದ ಹಾಗೂ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್​ ಫಿಲ್ಮ್​​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​​​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಇದೆ'' ಎಂದರು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಓಂ ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಕಥೆ ಬರೆದು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​​ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕರು ದನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸೈಗಲ್, ಜಾವೆದ್ ಅಲಿ, ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಡಿರೋದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಾರೆ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಮನ್‌ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್?

ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ‌ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೂಡಾ ಆಗಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Director Vinay Chandra Interview
ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಿಳಿದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ (Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು?

ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟಿಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಚಾಯ್ಸ್ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಒಟಿಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಚಾರವೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಗ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ಅಂತಾ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರಾ ಹೇಗೆ?

ಇಂದು ನಾನೇನೇ ಕಲಿತಿದ್ರೂ ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಶಿಯನ್​​ ಅನ್ನೋದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಿಟೀಲು ವಾದನವನ್ನು ಪಾಪಣ್ಣ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅವರಿಂದ ಕಲಿತರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಗ ಅಂತಾ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು‌. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಸಲ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು... ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಸಮಯ ಬೇಕಲು. ಆದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಬಹುದು‌. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತಾರೆ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ.

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ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ಸಂದರ್ಶನ
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ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಗ ವಿನಯ್
DIRECTOR VINAY CHANDRA INTERVIEW

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