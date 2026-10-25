'ಫಾದರ್' ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅನುಭವಾಗುತ್ತದೆ: ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿನಯಿಸಿರೋ ಫಾದರ್ ಸಿನಿಮಾದ "ಗಗನದ ನೇಸರ" ಎಂಬ ಅಪ್ಪ - ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಾರುವ ಸುಮಧುರ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.
Published : October 25, 2026 at 3:10 PM IST
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿನಯಿಸಿರೋ ಈ ವರ್ಷದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಫಾದರ್. ಸದ್ಯ ಟೀಸರ್ ನಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿರೋ ಫಾದರ್ "ಗಗನದ ನೇಸರ" ಎಂಬ ಅಪ್ಪ - ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಾರುವ ಸುಮಧುರ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.
ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಗೋದಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಪಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉದಯ್ ಕೆ ಮೆಹ್ತಾ, ಮಾಧವ್ ಕಿರಣ್, ಅನೂಪ್ ರೇವಣ್ಣ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸರಿಗಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಣ್ಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ನಂತರ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಡು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್. ಚಂದ್ರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ "ಫಾದರ್" ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಾಮೋಹನ್. ಒಂದು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎ. ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ತೋರಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಂಚಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ - ಮಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಸೂಪರ್. ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಡು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಯಮುನ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ನಾಯಕ 'ಡಾರ್ಲಿಂಗ್’ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜಾಮೋಹನ್ ಅವರು ಈ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ಅವರು ಕಥೆ ಕೇಳಿದೆವು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನನಗೆ ತಮಿಳು ಬರಲ್ಲ. ಮಿಲನ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಾಮೋಹನ್ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಅಮೃತ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಹಾಗೂ ನಾಗಭೂಷಣ ಅವರೇ ಬಂದರು. ನಾನು ಚಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಸರಿ ಎಂದರು. ಅಪ್ಪ - ಮಗನ ಕುರಿತಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಹೊರ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಳಿಕ ನಟಿ ಅಮೃತ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹಾಡು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ನಾನು "ಫಾದರ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಮಾಡಿರದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಗೋದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಬದುಕಿನ ಓಟದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ತಲ್ಲಣಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಎಂದರೆ ಭರವಸೆ, ಅಪ್ಪ ಎಂದರೆ ಧೈರ್ಯ, ಅಪ್ಪ ಎಂದರೆ ಧಾತ್ರಿ ಹೀಗೆ. ಇಂತಹ ಅಪ್ಪನ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಚಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದರು.
ಬಳಿಕ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಟಿಸಿರುವ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರವಿದು. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳುಗರನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸುಜ್ಞಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದ್ದು, ರಘುನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಕಲನವಿದೆ. ಆರ್ಸಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರ್ ಚಂದ್ರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿ "ಫಾದರ್" ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆನಂದ್ ಪಂಡಿತ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಮುನಾ ಚಂದ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಟೀಸರ್ನಿಂದ ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಫಾದರ್ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆ.ಆರ್.ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
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