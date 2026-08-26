Watch: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ಗೆ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ: ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತಾ?
ಯಶ್ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ 12,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 26, 2026 at 12:57 PM IST
ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ - ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ತುಂಬಿದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳವರೆಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿನ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಥಿಯೇಟರ್ ಬಳಿಯ ಸಲೆಬ್ರೇಶನ್ ಜೋರಾಗೇ ಇದೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಜನಸಂದಣಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನರ್ತಕಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ನಡೆಯಿತು. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಹೊರಗೆ ಡೋಲ್, ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಜೈ ಯಶ್ ಜೈ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ತ್ರಿಶೂಲ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿನೇತ್ರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ, ಐನಾಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅನೇಕರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಯಶ್ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಜರುಗಿತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್: ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ಗಳು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ.
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೊಳಗಿತು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳು: ಯಶ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೈಕಾರ ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಬಳಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಯಶ್ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೈಕಾರ, ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಶಿಳ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
100 ಕೋಟಿಯತ್ತ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 85 - 90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಸುಮಾರು 35-40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು 12 - 15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಚಿತ್ರ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಬಹುದು.
ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 120 - 130 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಕೆಲ ಅಗ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಸಬಹುದು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಯಶ್ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ 164 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ದಾಖಲೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ.
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ಮಲಯಾಳಂನ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರೀತಿ, ಶಕ್ತಿ, ದ್ರೋಹದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಯಶ್ ರಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಬ ತಂದೆ ಮಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಅವರಂತಹ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಯಿಂದ ಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 3 ಗಂಟೆ 14 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ.
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