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Watch: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​​'ಗೆ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ: ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಬ್ರೇಕ್​ ಆಗುತ್ತಾ?

ಯಶ್ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ಹೌಸ್​ಫುಲ್​ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ 12,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

'Toxic' Gets Grand Welcome From Fans
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​​'ಗೆ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ (PTI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2026 at 12:57 PM IST

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ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ - ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್​ ಶೋಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ತುಂಬಿದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳವರೆಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್​​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿನ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಥಿಯೇಟರ್ ಬಳಿಯ ಸಲೆಬ್ರೇಶನ್​ ಜೋರಾಗೇ ಇದೆ.

ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಜನಸಂದಣಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನರ್ತಕಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ನಡೆಯಿತು. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಹೊರಗೆ ಡೋಲ್​, ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಜೈ ಯಶ್ ಜೈ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ತ್ರಿಶೂಲ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿನೇತ್ರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ರಿಲೀಸ್​ - ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರು (PTI, ETV Bharat)

ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ, ಐನಾಕ್ಸ್ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅನೇಕರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಯಶ್ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಟೌಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಜರುಗಿತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್​: ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್‌ಗಳು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ.

ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೊಳಗಿತು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳು: ಯಶ್ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೈಕಾರ ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಬಳಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಯಶ್ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೈಕಾರ, ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಶಿಳ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್​​ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

100 ಕೋಟಿಯತ್ತ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಟ್ರೇಡ್​ ಎಕ್ಸ್​ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 85 - 90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಸುಮಾರು 35-40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು 12 - 15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಚಿತ್ರ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಬಹುದು.

ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಬ್ರೇಕ್​ ಆಗುತ್ತಾ? ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 120 - 130 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಕೆಲ ಅಗ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಸಬಹುದು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಯಶ್ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ 164 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ದಾಖಲೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಬ್ರೇಕ್​ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ.

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ಮಲಯಾಳಂನ ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರೀತಿ, ಶಕ್ತಿ, ದ್ರೋಹದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್​​​ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಯಶ್ ರಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಬ ತಂದೆ ಮಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಅವರಂತಹ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಸ್​ ಇಲ್ಲದೇ ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿಯಿಂದ ಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 3 ಗಂಟೆ 14 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್​ಟೈಮ್​​ ಹೊಂದಿದೆ. ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​​ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ​ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ.

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ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ರಿಲೀಸ್​
ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ವೆಲ್ಕಮ್
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