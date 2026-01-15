ETV Bharat / entertainment

ವಿಡಿಯೋ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಟನೆಯ 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರತಂಡ

'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದೆ.

'Balaramana Dinagalu' Team
'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)
'ಆ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು'. ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡವೀಗ ಮಂಡ್ಯದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದೆ.

ನಾಯಕ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಚೈತನ್ಯ, ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್​ನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರತಂಡ (Video: ETV Bharat)

'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಬದುಕಿಗೆ ತಿರುವು ಕೊಡೋ ಸಿನಿಮಾ. 'ಮಾದೇವ' ಚಿತ್ರ ಆದ ನಂತರ ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಬಲರಾಮನಿಂದ. ನಾನು ಬಲರಾಮನಾಗಿ ಪ್ರತೀ ಕ್ಷಣ ಜೀವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಡೆಡಿಕೇಶನ್​ನಿಂದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಂದು ನಾಯಕ ನಟ ವಿನೋದ್ ಭಾವುಕರಾದರು.

ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಡೈಲಾಗ್ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ವಿನೋದ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರತಂಡ (Video: ETV Bharat)

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪತ್ನಿ ನಿಶಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಹಾಕೋ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ? ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕತ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದ್​ ತರಹ ನಮಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಲರಾಮ. ನೀವು ಊಹಿಸಲಾಗದಂತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕತ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ? ಕತ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಆ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಈಗಲೇ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪದ್ಮಾವತಿ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್​​ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನನಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ನನಗೆ ಈ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಪ್ರಿಯಾ, ವಿನಯ್ ಗೌಡ, ರಜತ್, ಪ್ರತಾಪ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೈತನ್ಯ ಸರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು.

ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ರಜತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡಾ ಕರೆದಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದ ನಂತರ ಚೈತನ್ಯ ಸರ್ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಸವಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಆ ನಂತರ, ಆಟ ಆಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ರು.

ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಿ ಟೈಗರ್ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಇದು ವಿನೋದ್ ಅವರ 25ನೇ ಚಿತ್ರ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ಆನಂದ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್, ಅತುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಆಶಿಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿ- ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.

