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Watch: ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಸೆಟ್ಟೇರಿದ್ದ ದಿನಾಂಕದಂದೇ ಟ್ರೇಲರ್​ ಲಾಂಚ್​: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್

ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಖಳನಟರಾದ ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಓಬೆರಾಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​ ತಾರೆಯರು ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಈವೆಂಟ್​ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Toxic Cinema Stars Arrive in Bengaluru
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (Toxic Team)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 2:57 PM IST

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​ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಟ್ರೇಲರ್​ ಲಾಂಚ್​​ ಈವೆಂಟ್​​ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಎಮ್​​​ಬಿ ಮಾಲ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಟಿಯರಾದ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಖಳನಟರಾದ ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಓಬೆರಾಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಕಲಾವಿದರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ, ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ವರ್ಲ್ಡ್​​ ವೈಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಒಂದು ದಿನದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (Toxic Team)

ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ಸಾರಥಿ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತವರು ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸೆಟ್ಟೇರಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಶನಗಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯಶ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ, ಸಾಹಸಮಯ, ವೈಲ್ಡ್, ಬಂಡಾಯದ ಮನೋಭಾವದ ಹಾಗೂ ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್‌ನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನೈಜತೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಸಾಹಸ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆ.ಜೆ. ಪೆರ್ರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಜಾನ್ ವಿಕ್'ನಂತಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯವೂ ಕೇವಲ ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರದೇ, ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ ​ಲೇಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ​ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಯಶ್ ಕೂಡಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಜಿಎಫ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿರುವ, ಮುಂದೆ ರಾವಣನಾಗಿ ಘರ್ಜಿಸಲಿರುವ ಯಶ್​ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಿಲ್ಲವೇಕೆ?

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್‌ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026ರ ಬುಧವಾರದಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Toxic: ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಶ್​​​;​ ಹೋಮ್‌ಗ್ರೌಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಪವರ್​​ಹೌಸ್​ಗಳು

TAGGED:

ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್
ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​
ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ
YASH TOXIC TRAILER

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