Watch: 'ರಾಮಾಯಣ' ಟೀಸರ್ಗೂ ಮುನ್ನ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ಗೆ ರಾಮನ ಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ಕೋಟ್ ಗಿಫ್ಟ್
ನಾಳೆ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ 'ರಾಮ'ನ ನೋಟ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 5:09 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ, ನಟನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ಒಂದು ನೋಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ರಣ್ಬೀರ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಭಿಮಾನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಣ್ಬೀರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ, ಕಸೂತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಂಪು ಸಾದ್ರಿ (ಕೋಟ್) ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಡಿಸೈನರ್ ಸಾದ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಜಾಕೆಟ್ನ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಚಿತ್ರಣ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು, "ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು.
ನಂತರ, ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಅವರು ಕಸೂತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಾಕೆಟ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವು ಅಯೋಧ್ಯಾ ರಾಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಸೂತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹಿಂಭಾಗವು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯ ಜೊತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ಜಾಕೆಟ್ ಅಯೋಧ್ಯಾ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಯಶ್, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ರವಿ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ದತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವಿದೆ. ಟೀಸರ್ ನಾಳೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.