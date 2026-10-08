ಒಲೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಎಂದಿದ್ದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್: ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ, ವಿಡಿಯೋ
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 4:52 PM IST
ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ (75) ಅವರಿಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಲ್ಹಾರ್ ಪಾಟೇಕರ್ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಒಲೆಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಸೌದೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆ ಸೌದೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ನಾನಾ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಸೌದೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸೌದೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಗೋವಾದಿಂದ ಪುಣೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರು 'ನಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್'ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಉತ್ತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 'ನಾಮ್'ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ಸತ್ಯವಲ್ಲವೇನೋ ಎಂದನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದರು'' ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮುಂದುವರಿದು, ಅವರು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಪರೂಪ. ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಮಲ್ಹಾರ್ ದಾದಾ (ಪುತ್ರ) ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡಾ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿಸಲು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ 'ನಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್'ನ ಸಿಇಒ ಗಣೇಶ್ ಥೋರಟ್, "ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಸಂಜೆ ಪುಣೆಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿ-ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಆಶಿಶ್ ಶೇಲಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ನಟನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತಾದರೂ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಸಾವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಗೋವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ನಟನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
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