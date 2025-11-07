ETV Bharat / entertainment

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಚಾ ಹರೀಶ್​ ರಾಯ್ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ: 'ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು, ಚಿರುಮಾಮ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದ ಪುತ್ರ

ಉಡುಪಿಯ ಅಂಬಲಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿತು.

KGF actor Harish Rai funeral
ಕೆಜಿಎಫ್​ ನಟ ಹರೀಶ್​ ರಾಯ್ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ (Photo: ETV Bharat)
Published : November 7, 2025 at 4:47 PM IST

ಉಡುಪಿ: 'ಕೆಜಿಎಫ್​​​ ಚಾಚಾ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಹರೀಶ್​ ರಾಯ್ (Harish Rai) ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ಉಡುಪಿಯ ಅಂಬಲಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. 2022ರಲ್ಲಿ ತಗುಲಿದ್ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಧನರಾದರು.

ಥೈರಾಯ್ಡ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ, ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ತುಳು ಶಿವಳ್ಳಿ ಮಾಧ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅಂಬಲಪಾಡಿಯ ಮೂಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆದವು.

ಕೆಜಿಎಫ್​ ನಟ ಹರೀಶ್​ ರಾಯ್ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ (Video: ETV Bharat)

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ತಡರಾತ್ರಿ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಮನೆಯ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಚಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಆಪ್ತರು, ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ‌ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ, ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಉಡುಪಿಯ ಬೀಡಿನಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ಸಹೋದರ ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರರಾದ ರೋನಿತ್ ರಾಯ್, ರೋಷನ್ ರಾಯ್ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರು ಕಣ್ಣೀರಾದರು.

ಕೆಜಿಎಫ್​ ನಟ ಹರೀಶ್​ ರಾಯ್ ಪುತ್ರ ರೋನಿತ್​ ರಾಯ್ ಭಾವುಕ (Video: ETV Bharat)

ಪುತ್ರ ರೋನಿತ್​ ರಾಯ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಹುಲಿ ತರ ಇದ್ದು, ಹುಲಿ ತರ ಹೋದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಹುಲಿಯೇ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪು ಮಾಮನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಪ್ಪು ಮಾಮ, ಚಿರು ಮಾಮ ಸಿಕ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಜಿಎಫ್ ನಟನ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ: 'ದೊಡ್ಮನೆ ಹುಡುಗನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೃತಘ್ಞ'ರಾಗಿದ್ದ ಹರೀಶ್​ ರಾಯ್

''ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಅವರಿಗೆ. ಮೊದಲ ಚೆಕ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಮನೆಯವ್ರುದು. ಮೊದಲ ಕೈತುತ್ತು ರಾಜ್​ ಕುಮಾರ್​ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರದ್ದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪು''. ಇನ್ನೂ, ''ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರು, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಾರೆ. ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಜಿಎಫ್​​​ 'ಚಾಚಾ' ಹರೀಶ್​ ರಾಯ್​ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ ಸಂತಾಪ

ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ, ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​​ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್ ಓಂ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್, ಅನೇಕ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ, ಖಳನಟನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ವೆಡ್ಸ್ ಗೀತಾ, ಸ್ವಯಂವರ, ಭೂಗತ, ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಹೂವೆ, ನಲ್ಲ, ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ, ತಾಯವ್ವ ಹಾಗೂ ಕೆಜಿಎಫ್​​ 1, ಕೆಜಿಎಫ್​​ ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ರಾಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್​ ಸೇರಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಿಂಹರೂಪಿಣಿ'ಯು ಹರೀಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ.

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ
ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಚಾ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್
ಉಡುಪಿ ಅಂಬಲಪಾಡಿ
UDUPI
KGF ACTOR HARISH RAI FUNERAL

