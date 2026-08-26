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ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ಬಳಿಕ ಯಶ್​ ಸ್ವ್ಯಾಗ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್​, ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್​ ಹೀಗಿತ್ತು

ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​' ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಸುಮಾರು 100-130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 164 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು.

'Toxic' Release
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2026 at 4:12 PM IST

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'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ಕಂಡು ನಾಲ್ಕುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್​​ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಬಳಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗೇ ಇದೆ. ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳ ಬಳಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವಂತಿರುವ ಕಟೌಟ್‌ಗಳು, ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ, ಪಟಾಕಿಗಳ ಸದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮುಂದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಹೌಸ್​ಫುಲ್​​ ಬೋರ್ಡ್​​ಗಳು ಚಿತ್ರಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್​​ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.

ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು (ETV Bharat)

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಶೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಶ್ ನಯಾ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಜೈ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಹೌಸ್​ಫುಲ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ 1950 ರಿಂದ 1970ರ ನಡುವೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗ್ಯಾಂಗ್​​ಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ತೋರುವ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೋಲ್ಡ್​ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್, ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತೀ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಗನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದ್ದು ಮಾಡಿವೆ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್​ ಇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್​​ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ರಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅಭಿನಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್​​ನಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್.

ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.

ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್​​ನಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಂಸತ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗನ ರಿವೇಂಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್​ನಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು.

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ​ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅನ್ನು ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್​ ಮಾಡಿರೋದು ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್​​ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮೇಕಿಂಗ್​​ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಯಶ್ ಕಥೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆವೆಲ್​​ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

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ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್‌ಸ್ಟರ್​ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್​ ಮತ್ತು ಯಶ್​ ಬರೋಬ್ಬರಿ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ರಿಂದ 130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡಿತರು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ.

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