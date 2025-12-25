'45ರಂಥ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈವರೆಗೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ': ಶಿವಣ್ಣ, ಸುದೀಪ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೀಗಂದ್ರು
ಇಂದು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ 45 ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಾದ '45' ಹಾಗೂ 'ಮಾರ್ಕ್' ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿವೇಣಿ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿವೆ.
ಬಹುತಾರಾಗಣದ 45 ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್: '45', ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಟ್ರೇಲರ್, ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕವೇ ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿವೇಣಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ.
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಮೊದಲೇ ದೈವಭಕ್ತ. ತಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರವೇ '45'.
ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ವಿನಯ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಟಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಂಟಕವೇ ರಾಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಪಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾವಿನ ದಿನಗಳ ಎಣಿಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಭಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವವನೇ ಶಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿನಯ್ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ರಾಯಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ? ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ರ್ತೀ ವೇಷ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವ ತಾಂಡವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು.
ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಮಿಳು ನಟ ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ಸುಧಾರಾಣಿ, ಕೌಸ್ತುಭ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಹು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ 45 ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡಬಹುದಾದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್: 45 ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ವಿಭಿನ್ನ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾರ್ಕ್, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಕಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಶೋ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸುದೀಪ್ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿವೀಲ್ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದುವೆರೆದ ಭಾಗವಾ? ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಂಚ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ, ಮಕ್ಕಳ ಕಿಡ್ಯಾಪ್, ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಿತೂರಿಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮಾಸ್ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಪ್ರತಾಪ್ ನಾರಾಯಣ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಹಾಸನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಳ ನಟರಾಗಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಿದೆ.
ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೆಟ್ಸ್. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಈ ಬಾರಿ ಕಥೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಮಾರ್ಕ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
