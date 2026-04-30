ETV Bharat / entertainment

Video: 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 'KD' ರಿಲೀಸ್, ​​ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ್; ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರು

ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

'KD: The Devil' Grand Release
'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 30, 2026 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಸ್​ಫುಲ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

1970ರ ದಶಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಗ್ರ ಲೋಕದ ಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹುಪರಾಕ್​​ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್

ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಾದ ನರ್ತಕಿ ಹಾಗೂ ನವರಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಶೋ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸೇರಿ ತಾರಾಗಣದ ನೋಟ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮನಸೋತಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕರ ಗಮನವೀಗ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮೇಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್​ ಬಳಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಸಿಹಿಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.

ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್: ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್​​ ಪತ್ನಿ-ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್, ರಕ್ಷಿತಾ ಸಹೋದರ-ನಟ ರಾಣಾ, ನಾಯಕ ನಟಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್: ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ​​'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್​ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ನ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

A ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಡಿ: ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಬೋರ್ಡ್​​ನಿಂದ ಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಅದ್ಭುತ ತಾರಾಬಳಗ: ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್​ ಕಾಸ್ಟ್​ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಕನ್ನಡದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ತಾರೆಯರಾದ ವಿ. ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಕನ್ನಡದ ಈ ಬೃಹತ್​ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಹೌಸ್​ಫುಲ್
ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಪ್ರೇಮ್​ ಸಿನಿಮಾ
ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್​ ವಿಡಿಯೋ
ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ವಿಮರ್ಷೆ
KD THE DEVIL MOVIE CELEBRATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.