ಕೆಜಿಎಫ್ ನಟನ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ: 'ದೊಡ್ಮನೆ ಹುಡುಗನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೃತಘ್ಞ'ರಾಗಿದ್ದ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್
'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಚಾ' ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವಿಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಓಂ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ, ಖಳನಟನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ (Harish Rai) ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಚಿತ್ರರಂಗದವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಚಾ' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಗುಲಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ, ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಳೆದ ದಿನ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಉಡುಪಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.
ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಖ್ಯಾತ ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಹಣದ ಸಹಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಅಂದು ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ''ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಪ್ರಸಾರವಾಗೋಕೆ ಶುರುವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ, ನನಗೊಂದು ಕರೆ ಬಂತು. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಕಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರ ಕಡೆಯವರು ಬಂದು, ನಟನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಹುಡುಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು. ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ? ಏನು? ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ. ಅದೇನಿದ್ದರೂ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು''
''ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಾಗ, ಅದಕ್ಕವರು ಸರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು'' ಎಂದು ನಟ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ಹರೀಶ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್ ಕೂಡಾ ಆಗಮಿಸಿ, ಕಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಉಡುಪಿಯ ಅಂಬಲಪಾಡಿಯವರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
