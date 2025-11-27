ETV Bharat / entertainment

Video: ದರ್ಶನ್​ ನಟನೆಯ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಶೂಟಿಂಗ್​ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

'The Devil' movie's making video out
'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಕ್ಷಣಗಳು (Film Team)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 27, 2025 at 5:12 PM IST

ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ 'ಕಾಟೇರ' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಇದೀಗ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಚಿತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ 'ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್' ಹಾಗೂ ನಟಿ ರಚನಾ ರೈ ಜೊತೆ ಥೈಲಾಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಶೂಟಿಂಗ್​​, ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದಾಗಿದೆ.

'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ (Video: Film Team)

ಸೆಟ್ಟುಗಳಿಗಾಗಿ 25ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2 ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್​ಗೆ 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಕುಳಿತಿರುವ ಚೇರ್‌ಗೆ 3ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಹ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್​​ 500 ಮಂದಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​​ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್​ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಅವರು ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್​​ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಂದು ಆಪ್ತರು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ 'AFRO ಟಪಾಂಗ್​​' ಮೇಕಿಂಗ್​ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್​​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದರ್ಶನ್, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಪ್ತರ ಮಾತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ': ಮಲತಾಯಿ ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿಲನ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರಚನಾ ರೈ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶೋಭಾರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೂಡಾ ಗಂಡನ ಪರವಾಗಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

