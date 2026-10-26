ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಜೊತೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಂಗೀತಗಾರ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮ್ಯೂಸಿಶಿಯನ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 11:26 AM IST
ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ-ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಕೀರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಮ್ಯೂಸಿಶಿಯನ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರುಷ್ಕಾ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್ ಅವರ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು, ಹಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ವೃಂದಾವನದ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿರುಷ್ಕಾ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೀರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರ ಸಂಜೆಯೂ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಅನೇಕರ ಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಅನುಷ್ಕಾ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಸ್ವತಃ ಹಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬದಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದರು. ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಸಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಚಾಪೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 2024ರ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಸ್ಥಿತರಿರುವುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಣಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿರುಷ್ಕಾ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿಯೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಈ ಭೇಟಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಗಾಢ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಮತ್ತು ನಂಬುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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2018ರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಝೀರೋ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಸಿತ್ ರಾಯ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಚಕ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ಎಂಬ ಕ್ರೀಡಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರಾದರೂ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ಈಗ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭೇಟಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.