ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ: ಬುಲೆಟ್ಪ್ರೂಫ್ ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ನಿಂತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ತಾರೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುಲೆಟ್ಪ್ರೂಫ್ ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ನಿಂತು ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪುತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಂದೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 4:32 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮುಂಬೈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್ ಬಾಂದ್ರಾ-ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೀಗ ಬುಲೆಟ್ಪ್ರೂಫ್ ಗಾಜಿನ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ನಂತರ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಬಚ್ಚನ್, ತಮ್ಮ ನಿವಾಸ 'ಜಲ್ಸಾ'ದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬುಲೆಟ್ಪ್ರೂಫ್ ಗಾಜಿನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತೀ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ದಂತಕಥೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಬಂದು ಸೇರುವ ಅಭಿಮಾನಿಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೈ ಬೀಸಿ, ಎಲ್ಲರತ್ತ ಒಂದು ನೋಟ ಬೀರಿ ಅವರು ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಳೆದ ದಿನವೂ ಹಿರಿಯ ನಟ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ರೆ, ಭಾರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮೇಯರ್ ರಿತು ತಾವ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಬಿಎಂಸಿ) ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೇಯರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.11ಕ್ಕೆ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತೀ ಭಾನುವಾರದಂತೆ ಬಚ್ಚನ್ ಈ ಬಾರಿಯೂ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಮುಂದಾದರು. ಆದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಗ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡಾ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿಂತು ಸುತ್ತಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದರು.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪ ಮೇಯರ್ ಸಂಜಯ್ ಘಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಾ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 27ರ ನಡುವೆ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಜುಹು ನಿವಾಸ 'ಜಲ್ಸಾ'ವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಖಲಿಸ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಇಮೇಲ್, ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗಾಯಕ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
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ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೇಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್, ನಗರದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲುಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗಳು ಸಾಗಿವೆ.
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ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರ ಸಂಜೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಟನ ಸುತ್ತಲಿನ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.