ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ - ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಮನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 19, 2026 at 10:23 AM IST
ಮೂಲತಃ ಕರುನಾಡಿನ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ವಿವಾಹ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆಗೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಮನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಕೆಲ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ನಟನ ನಿವಾಸ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿವೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ದಂಪತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2018ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳ ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮೀಪವಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳೂ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಲು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ತೋರಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಯೂಟಿಸ್ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫೈನಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವೈಬ್ಸ್ ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆ, ವರ್ಕ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುಂಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು, ಕಳೆದ ದಿನ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ''ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನನಗಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ತಿಳಿದಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ''ಅದೆಲ್ಲಾ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೋ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲೇ ಕೊರಗಿ ಕೂರೋಕೆ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾ?" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ, ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ. ನಕಲಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜೋಡಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋಣ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ 2018ರಿಂದಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ವದಂತಿ ಇದ್ದು ಈವರೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲವ್ ರೂಮರ್ಸ್ ಈಗ ಮದುವೆವರೆಗೂ ತಲುಪಿದ್ದು, ಜೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿನಂತೆ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.