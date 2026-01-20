ETV Bharat / entertainment

ಆಟೋ ಮತ್ತು ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಾವಲು ಕಾರು ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ, ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ

ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Akshay Kumar's Escort Car Crashes With Auto-Rickshaw
ಆಟೋಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ಕಾರು (Photo: ANI, IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 20, 2026 at 11:17 AM IST

ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

"ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2 ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು 1 ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಟೋ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಾವಲು ಕಾರು ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ (Video: ANI)

ಪೊಲೀಸರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಕಾರು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಿಕ್ಷಾ ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದು ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನದಡಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ರಿಕ್ಷಾ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು.

ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಬರುವ ಮೊದಲು ಜನರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಧಾವಿಸಿದರು. ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸಹೋದರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಮೀರ್ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. "ಘಟನೆ ರಾತ್ರಿ 8 ರಿಂದ 8.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಇನ್ನೋವಾ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರು ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರು ಇನ್ನೋವಾಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ, ಇನ್ನೋವಾ ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಇಡೀ ರಿಕ್ಷಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯೆಂದರೆ - ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ವಾಹನವನ್ನು (ಭದ್ರತಾ ಕಾರು) ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಹನದೊಳಗೆ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

