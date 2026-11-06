ವಿಡಿಯೋ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಪ್ರೇಮಭರಿತ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆ
ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 11:15 AM IST
ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಫೇಮಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆಗಮಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಕೈಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಆದ್ರೆ, ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಇವರ ಪುತ್ರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಮಿನುಗುವ ಅಲಂಕಾರವಿರುವ ಸೆರಗನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಕೆಂಪು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸಕ ಮನೀಶ್ ಅವರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಈ ಜೋಡಿ ಕೈಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಾಗಿದರು. ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿದ್ದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ (ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ) ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ದಂಪತಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅವರ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿರುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿವೆ ಎಂಬ ಬಹುಸಮಯದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಧಾಯಿ ಅಕ್ಷರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕೆ (2000) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಕುಚ್ ನಾ ಕಹೋ (2003), ಧೂಮ್ 2 (2006), ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್ (2006), ಗುರು (2007) ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ್ ರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ರಾವಣ್ (2010) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು 2007ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅದೇ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ವಿವಾಹವಾದರು. 2011ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
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ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಒಬ್ಬ ಹಂತಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲದೇ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ, ಸೌರಭ್ ಶುಕ್ಲಾ, ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್, ಅಭಯ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ 'ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್: 2' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.