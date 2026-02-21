ETV Bharat / entertainment

'ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡವನು': ಆಲ್ಫಾ ನಟ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್

ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ 'ಆಲ್ಫಾ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

'Alpha' Film Team
'ಆಲ್ಫಾ' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)
February 21, 2026

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಆಗಮನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಇದೀಗ 'ಆಲ್ಫಾ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ‌ ಅಬ್ಬರದ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿದರೆ ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಹೇಮಂತ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟನಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 'ಆಲ್ಫಾ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯುವ ನಟ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ‌ ನಾಯಕನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ಫಾ‌ ಚಿತ್ರ ಫೈಟ್, ಡಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಿದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕಲಿತು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಗೆದ್ದಾಗ ನಾನು ಗೆದ್ದಂತೆ. ಸದ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮನತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Actor Hemanth Kumar
ನಟ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್​​ ಫೈನ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ದೇಹ ದಂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫಿಟ್ನೆಸ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಫಿಟ್ ಬಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಯುವನಟ.

ತೆಲುಗಿನ‌ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ‌ಬಂದಿದೆ. ಕೈ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಮಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'Alpha' Film Team
'ಆಲ್ಫಾ' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಹೇಮಂತ್ ಮಾತು ನಿಜವೇ. ಒಟ್ಟು ಚಿತ್ರವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ‌ಯೇ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಖಳನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್, ಕಾಂತಾರದಂಥ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡೇ ಇಲ್ಲಿದೆ.‌ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್, ಅವಿನಾಶ್, ರಾಘು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಮೊದಲಾದ ಕಲಾವಿದರ ಭರ್ಜರಿ ತಾರಾಗಣವಿದೆ.

'Alpha' Film Team
'ಆಲ್ಫಾ' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಟೀಸರ್, ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗಲೇ ತೆಲುಗು ವಿತರಕರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತೆಲುಗು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಹೀರೋನ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.

Actor Hemanth Kumar
ನಟ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)

