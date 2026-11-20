'ಏಟು ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ಕಲ್ಲು ಶಿಲೆಯಾಗೋದು, ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಶಿಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ': ಕಿರಣ್ ರಾಜ್
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 11:14 AM IST
ಕಿರುತೆರೆ ಲೋಕದ ಸ್ಟಾರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿರುವ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಜಾಕಿ 42'. ಗುರುತೇಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ 3ನೇ ಹಾಡು 'ಸೆಲ್ಫಿ ಸರೋಜಾ' ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, 'ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವಿದೆ' ಎಂದು ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೂರನೇ ಹಾಡು ಕೂಡಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಶರ್ಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ವಿನೋದ್ ಯಜಮಾನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ರಾಜ್, ಮುಂಬೈ ಬೆಡಗಿ ಕೃತಿ ವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಭೂಷಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಹಾಡಿನ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುತೇಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಡಿದ್ದ ಕುತೂಹಲವೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ರೇಸ್ ಕುರಿತ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಅಂಶಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ನಾಯಕ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೆಲ್ಫಿ ಸರೋಜಾ ಹಾಡಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ನೃತ್ಯ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಭೂಷಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೃತಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲವಿದೆ. ಜಾಕಿ 42 ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಪಣ. ಕಲ್ಲಿಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ಅದು ಶಿಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಏಟು ಬಿದ್ದರೆ ಕಲ್ಲೂ ಮಣ್ಣಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಶಿಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ನನ್ನದು. ನನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತೇಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ನಾಯಕಿ ಹೃತಿಕಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಕಿ 42 ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾ. ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಕುದುರೆ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ನೆನಪುಗಳೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೃತಿ ವರ್ಮ ಅವರ ಸೆಲ್ಫಿ ಸರೋಜಾ ಹಾಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಭೂಷಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಭೂಷಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೃತಿ ವರ್ಮಾ ಎರಡು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹಾಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೀಣ್ ಏಕಾಂತ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದರು. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಿ.ಕೋಲಾರ, ಹಿರಿಯ ನಟ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾರಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿನಿಂದ ಜಾಕಿ 42 ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಗುರುತೇಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆವು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಡುಗಳು, ಫೈಟ್, ಕುಟುಂಬದ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಅಂಶಗಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಯಣ್ಣ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
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