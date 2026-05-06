ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಸೋಲು: ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ
ಭಬಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ 'ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಮೇಲಿನ 'ನಿಷೇಧ'ವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು 'ಬದಲಾವಣೆಯ ಕ್ಷಣ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 6, 2026 at 11:10 AM IST
ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಬಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಿರುವು ಕಂಡಿದೆ. ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು 15,105 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯ 15 ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 294 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 207 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ, ಫೇಮಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳ ಜೊತೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 5ರಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?
"ಇನ್ನು ಮುಂದೆಂದೂ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವರಿಗೆ, ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ನನಗೆ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ನಂತರದ ಸಿನಿಮಾವಾದ 'ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಂಗಾಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಹ ನನಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಫೈಲ್ಸ್" ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೊಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. 1990 ದಶಕದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ವಲಸೆಯನ್ನು 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ, 'ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರ 'ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡೇ' ಮತ್ತು 1946ರ ನೋಖಾಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರದಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದವು. ವಿಮರ್ಶಕರು ಘಟನೆಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರೆ, ಬೆಂಬಲಿಗರು ಚಿತ್ರದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Explainer: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇಕೆ ಕಡಿಮೆ? ಕಾರಣ ಕೊಟ್ರು ಸಿನಿಗಣ್ಯರು
ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಆದರೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾಳದಾದ್ಯಂತ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ (ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್) ಈ ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. "ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವು. ಬಂಗಾಳದ ಮಹಾನ್ ಜನರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈಗ ನೀವು ಭಯವಿಲ್ಲದೇ, ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದು ಖಚಿತ': ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025ರಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ, ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ರತ್ ಕೌರ್ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.