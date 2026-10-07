ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು 5 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ತಂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಆಧಾರರಹಿತ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 3:14 PM IST
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ದಂಪತಿ ವೃಂದಾವನದ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿರುಷ್ಕಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು.
'ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಹ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬ ವೈರಲ್ ಆರೋಪವನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಬಲವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಆರೋಪವು "ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು, ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತಾದರೂ, ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ವಕ್ತಾರರು ಈಗ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಭೇಟಿಗಳು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಫಲಾಹಾರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು, ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಗಾಢ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.
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ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವಿರುಷ್ಕಾ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿರಾಟ್ ಅನುಷ್ಕಾ ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ 22ರಂದು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ದಂಪತಿಯ ಆಧ್ಯಾತಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. 2022ರಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕೈಂಚಿ ಧಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
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ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜನವರಿ 4, 2023ರಂದು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಆಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.