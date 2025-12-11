ETV Bharat / entertainment

ವಿರುಷ್ಕಾ ಮದುವೆಗೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ: ಪ್ರೇಮ್​ಕಹಾನಿ, ಡ್ರೀಮಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ

8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಟಸ್ಕನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೊರ್ಗೊ ಫಿನೋಚಿಟೊ ಎಂಬ ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದರು.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 11, 2025 at 4:57 PM IST

Updated : December 11, 2025 at 5:03 PM IST

ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಕಪಲ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಇಂದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ತಮ್ಮ 8ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿರುಷ್ಕಾ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು 2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಂತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗಳೀಗ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪೋಷಕರು. ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಲವಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ದಿಗ್ಗಜ, ಗ್ಲೋಬಲ್​​ ಐಕಾನ್​ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ, ಜೋಡಿಯ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಮದುವೆಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಯ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ಸಾಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರುಷ್ಕಾ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ: ಬಾಲಿವುಡ್​​ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು. ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಿರಾಟ್, ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭ ವಿರುಷ್ಕಾ ಜೋಡಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.

ಅನುಷ್ಕಾಗೆ ವಿರಾಟ್​ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್, ಡೇಟಿಂಗ್​​ ವದಂತಿ: ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿರಾಟ್ ಅನುಷ್ಕಾರಿಗೆ ಸರ್ವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಅವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ನಂತರ ಕೆಲ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಲವ್​​ಬರ್ಡ್ಸ್​​​ ಆಗಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರು.

ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2017ರಂದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ 2021ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗು ಮಗಳು ವಾಮಿಕಾಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಮಗ ಅಕಾಯ್​ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಟಲಿಯ ಟಸ್ಕನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೊರ್ಗೊ ಫಿನೋಚಿಟೊ ಎಂಬ ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

2008ರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ರಬ್ ನೆ ಬನಾ ದಿ ಜೋಡಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಮೂವರು ಖಾನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿರುಷ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 1,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

