'ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈವರೆಗೆ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ': ಧುರಂಧರ್ 2 ಮೆಚ್ಚಿದ ವಿರಾಟ್​, ಅನುಷ್ಕಾ

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1,600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿರುವ ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ ಬಗ್ಗೆ ವಿರುಷ್ಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಧುರಂಧರ್ 2' ಮೆಚ್ಚಿದ ವಿರುಷ್ಕಾ (Photo: Special Arrangement, ANI)
Published : April 7, 2026 at 9:59 AM IST

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ, ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡಾ ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತದ "ಸಿನಿಮೀಯ ಮೇರುಕೃತಿ" ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Anushka sharma Instagram)

"ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ನಾನು ಈವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿತು. ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ/ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ನೀವೋರ್ವ ಜೀನಿಯಸ್​. ಎಲ್ಲಾ ನಟರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದರೂ, ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ವಿಭಿನ್ನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ, ವಾವ್" ಎಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡಾ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಮತ್ತು ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬ್ಯಾಂಡ್​ ಬಾಜಾ ಭಾರತ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​​ವೀರ್ ಅನುಷ್ಕಾ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸಿಂಗ್​ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವೂ ಹೌದು.

"ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ! ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ತುಂಬಾನೇ ದೃಢನಿಶ್ಚಯಬೇಕು. ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ನೀವೋರ್ವ ಫೈಯರ್ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ದೋಷರಹಿತ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಆರ್​.ಮಾಧವನ್​, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ರಾಕೇಶ್​ ಬೇಡಿ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓರ್ವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿಯೂ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯೋಚಿಸಲಾಗದು. ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Virat Kohli Instagram)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಮನಸ್ಸು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ': ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಚ್ಚನ್​ ಭಾವುಕ

ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂಂತ್ಯ ತೆರೆಕಂಡು ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್​ ಆದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ 1,600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 1,000 ರೂ. ದಾಟಿದ್ದು, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾರ್ಕ್, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್, ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಸುದೀಪ್​​ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?; ಆಪ್ತರು ಕೊಟ್ರು ಮಾಹಿತಿ

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್​​ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.

