'ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈವರೆಗೆ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ': ಧುರಂಧರ್ 2 ಮೆಚ್ಚಿದ ವಿರಾಟ್, ಅನುಷ್ಕಾ
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1,600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿರುಷ್ಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 7, 2026 at 9:59 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡಾ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತದ "ಸಿನಿಮೀಯ ಮೇರುಕೃತಿ" ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ನಾನು ಈವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿತು. ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ/ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ನೀವೋರ್ವ ಜೀನಿಯಸ್. ಎಲ್ಲಾ ನಟರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದರೂ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ವಿಭಿನ್ನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ, ವಾವ್" ಎಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Here’s to Vikash Nowlakha, the eye, the instinct, and the soul behind Dhurandhar.— Aditya Dhar (@AdityaDharFilms) April 5, 2026
He was the last HOD to come on board Dhurandhar. Just a few days before we began. And knowing how deeply selective he is, that timing meant everything.
It felt less like onboarding a… pic.twitter.com/IFDk7jH06p
ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡಾ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಮತ್ತು ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ಭಾರತ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಅನುಷ್ಕಾ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸಿಂಗ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವೂ ಹೌದು.
"ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ! ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ತುಂಬಾನೇ ದೃಢನಿಶ್ಚಯಬೇಕು. ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನೀವೋರ್ವ ಫೈಯರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ದೋಷರಹಿತ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓರ್ವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿಯೂ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯೋಚಿಸಲಾಗದು. ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂಂತ್ಯ ತೆರೆಕಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1,600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 1,000 ರೂ. ದಾಟಿದ್ದು, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.