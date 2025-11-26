ETV Bharat / entertainment

ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ: ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗೀತೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

'Balaraamana Dinagalu' movie Promotion
'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Photo: ETV Bharat)
2026ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಬಹು‌ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಕಾಣಲಿವೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರವೂ ಇದೆ. ಚೈತನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.

'51ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಸಂತಸ': ಅದ್ರಲ್ಲೂ‌ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರತಂಡ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸೇರಿ ತಮಿಳಿ‌ನ ಖ್ಯಾತನಾಮರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣ್, 50 ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ 51ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸೋ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಅದ್ರಂತೆ ಇದೀಗ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ.

'Balaraamana Dinagalu' movie Promotion
'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣ್ (Photo: ETV Bharat)

80ರ ದಶಕದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ? ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾಯಕ ಬಲರಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ಆನಂದ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನಗಳು ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಅತುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ,ಆಶೀಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. 80ರ ದಶಕದ ಕಥೆಯಾಗಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವೇಣು ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಇದೆ.

'Balaraamana Dinagalu' movie Promotion
'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಈವೆಂಟ್ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲಿದೆ? ಈಗಾಗ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಚಿತ್ರತಂಡ, ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

'Balaraamana Dinagalu' movie Promotion
'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣ್ (Photo: ETV Bharat)

ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ? ಕೆ.ಎಂ.ಚೈನತ್ಯ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನವಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಫಿಲಂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಯರಾಂ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನ ಚಿತ್ರ 2026ರ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಲ್ಲಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

Music composer Santhosh Narayanan
ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣ್ (Photo: ETV Bharat)

