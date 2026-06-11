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ಶ್ರುತಿ 175ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತ: 'ಮದರ್​​'ಗೆ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಾಥ್

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಅಭಿನಯದ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಬಂಡೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು.

'Mother' movie Muhurta program
'ಮದರ್​​' ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 11, 2026 at 10:46 AM IST

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರ 175ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬುಧವಾರದಂದು ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಂಡೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲೆಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್​ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮದರ್ ಸಖತ್ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಮಂಡ್ಯದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕಾಪಾಡಲು ಹೋರಾಡುವ ಕಥೆಯೇ ಮದರ್. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆಯದ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ರಗಡ್ ಲುಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 35 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​​ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಡ್ಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್​ ನಡೆಯಲಿದೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು.

actress Shruti
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ (ETV Bharat)

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನಟ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರುತಿ ಅವರನ್ನು ಅಮ್ಮ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಮಾದೇವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಕ್ಕನೂ ಅಮ್ಮನೇ ಅಲ್ವಾ?. ಮಾದೇವ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿ ಅಮ್ಮ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಾನು ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಖತ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ - ಶ್ರುತಿ ಅಮ್ಮನವರ 175ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು. 175 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು‌.

'Mother' movie Muhurta program
'ಮದರ್​​' ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ನನ್ನನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಸರ್​ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಶ್ರುತಿ ಸಿನಿಮಾನೇ ಕಾರಣ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್, ಮದರ್ ಟೀಂ ಕಥೆ ಕೇಳುವಾಗ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತು. ಏನಾದರು ಹೊಸತನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ತುಡಿತ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ 175ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದಂತೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗದಂತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿದೆನೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'Mother' movie Muhurta program
'ಮದರ್​​' ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿನೋದ್​ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಾಥ್ (ETV Bharat)

ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಮಗನ ರೋಲ್​​​. ಇಲ್ಲೂ ರಫ್, ರಗಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾತರು ಕೂಡಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮೆದುರು ಬರುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದರು.

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ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತಾ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಹೀಗೇ ಇರಲಿ'' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು..

'Mother' movie
'ಮದರ್​​' - ಶ್ರುತಿ 175ನೇ ಸಿನಿಮಾ (Film Poster)

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ಆರತಿ ಹಾಗೂ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ್ವು ಬ್ಯಾನರ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೃತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅರ್ಚನಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಅಭಯ್ ಪುನೀತ್, ಗೀತಾಂಜಲಿ, ಹಿಮಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಯು ಅಶ್ವಿನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ವಸಂತ್ ಸಂಕಲನ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಶರ್ಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ಶ್ರುತಿ 175ನೇ ಸಿನಿಮಾ
ಕನ್ನಡ ಮದರ್​ ಸಿನಿಮಾ
ನಟ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ಸೋಮಣ್ಣ
SHRUTI MOTHER FILM

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