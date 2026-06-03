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ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಸಿನಿಮಾಗೆ KVN ಸಾಥ್: ರಿಲೀಸ್​ ಯಾವಾಗ?

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​, 'ಜನ ನಾಯಗನ್'​​, 'ಕೆಡಿ'​​ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​​​' ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಟನೆಯ ​'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದೆ.

Balaramana Dinagalu release date announce
'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 3, 2026 at 11:50 AM IST

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'ಮಾದೇವ' ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ನಟ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು', ಮರಿ ಟೈಗರ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ. 'ಆ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ? ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಹೌದು, ಪೋಸ್ಟರ್, ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಸರ್​ನಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಆಗಿ ತನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ಜೂನ್​ 26ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

ತನ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಕಾಯುವಿಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ! ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ದೊಡ್ಡ ದಿನ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದಿದೆ! ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ 26-06-2026ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. 90ರ ದಶಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ, ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಿನಿಮೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

'ಆ ದಿನಗಳು' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್. ''ಮಾದೇವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಬಳಿಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವು ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ'' ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಯಕ ನಟ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.

ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ಆನಂದ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನಗಳು ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಅತುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ, ಆಶೀಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.

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ಪದ್ಮಾವತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಯರಾಂ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. 80ರ ದಶಕದ ಕಥೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್​​ಸಿ ವೇಣು ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ‌ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರೋದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್. ಉಳಿದಂತೆ ಹರಿದಾಸ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ‌ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

'Balaramana Dinagalu' teaser release event
'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಟೀಸರ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣ (ETV Bharat)

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ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡುವ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೂನ್ 26ರಂದು ಬಲರಾಮನ ಅಸಲಿ ಬಲ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ
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ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ ಎಂ ಚೈತನ್ಯ
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