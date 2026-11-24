ಭರ್ಜರಿ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ 'ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ' ಟ್ರೇಲರ್
ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗಾಣಲಿರುವ 'ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 11:06 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುವ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ, ಇದೀಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಪತ್ರ ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಚಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೀಗ 'ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 2 ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾಸಕ್ತರನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಹತ್ತಿರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ರೋಚಕ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಪತ್ರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಗಟ್ಟಿ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಿಸುವ ಕಥೆಯೆಂದರೇನೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಸೀಮೆಯ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ಕಥನವಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವೂ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೂಲಕವೇ ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದು ಸಾವು, ದೆವ್ವದ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಅಬೇಧ್ಯ ಕಾಡೊಳಗಿನ ರಹಸ್ಯ... ಇಂಥ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ಗಟ್ಟಿ ಕಥಾ ಎಳೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಹಾಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿನಿಮಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಲೊಕೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು, ದೀಪಕ್ ರೈ, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ರಕ್ಷಿತಾ, ನಮಿತಾ ಕಿರಣ್, ರಾಮ್ದಾಸ್, ರಘು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಳಾರ್, ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಪಿಡಿ ಸತೀಶ್, ಭೀಮ್ ರಾವ್ ವಾಸ್ಟರ್ ಮುಂತಾದವರ ತಾರಾಗಣವಿದೆ.
ಶ್ರೀ ವಾರಾಹಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ರಿತ್ವಿಕ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಸಂಗೀತ, ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕಲನ, ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಮತ್ತು ತ್ರಿಲೋಕ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ.
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ಇದೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಕಥೆ, ಭರಪೂರ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಕ್ಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಹೀರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ಮದುವೆಯೊಂದರ ಸುತ್ತ ಘಟಿಸುವ ಕಥೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಅಂಶಗಳೂ ಇವೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಥನಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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ಸದ್ಯ ಟ್ರೇಲರ್ನಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.