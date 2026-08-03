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ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ವಿನಯ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್'​ ರಿಲೀಸ್​​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್

ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಈ 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್'​ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Duniya Vijay, Vinay Rajkumar
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ವಿನಯ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 3:38 PM IST

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'ಭೀಮ', ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್'. ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಂದ 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡವೀಗ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೊಡ್ಮನೆ ಕುಡಿ ವಿನಯ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್​ಮೆಂಟ್​ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು.​​ ಅದರಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಬ್ರೋ' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಂತು ಇಂತು ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷವೇ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಓರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದರೆ, 'ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಂದನವನದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ವಿನಯ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ಸಾರಥಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಮಗಳು ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಸಹಜವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಸಲಗ ಹಾಗೂ ಭೀಮ ಅಂತಹ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಗಳ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಮ‌ೂಲಕ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದಿಡಲು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಭಾವ ಭಾವ, ಕಂದಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 5-6 ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಂಗ್ಸ್​ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

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ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗಿನ ಕಥೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದುರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ವತಃ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

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ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ವಿನಯ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

TAGGED:

ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್
ವಿನಯ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್
DUNIYA VIJAY
CITY LIGHTS KANNADA FILM

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