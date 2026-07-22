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'ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು': ವಿನಯ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ 'ಕಂದಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮ' ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್

ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್'​ ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡನೇ ಹಾಡು 'ಕಂದಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮ' ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

City lights Film Team
ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 11:24 AM IST

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'ಭೀಮ' ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್'. ದೊಡ್ಮನೆ ಕುಡಿ ವಿನಯ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಭಾವ ಭಾವ ಎಂಬ ಮಾಸ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕಂದಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ಕಂದಮ್ಮ, ಬಂಗಾರಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮುಗ್ಧ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗೀತೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ನಟ ವಿನಯ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಚಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಗಾಯನದಿಂದ ಈ ಹಾಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಮೋಶನ್​ನಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

City lights Film Team
'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್' ನಾಯಕ ನಾಯಕಿ (ETV Bharat)

ನಂತರ ನಟಿ ​ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ಬಂನಲ್ಲಿ 'ಕಂದಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮ' ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡು. ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ, ನಾನು ಅವರ ಮಗಳು ಎನ್ನದೇ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

City lights Film Team
'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಂದಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮ ಹಾಡನ್ನು ​ನಾಗಾರ್ಜುನ ಶರ್ಮಾ ಬರೆದಿದ್ದು, ಸಂಚಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ನೀಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡುಗಳು ಮೂಡಿಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಚರಣ್ ರಾಜ್, ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾವು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಭೀಮ, ಸಲಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಜಯ್​ ಸರ್​ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅವರ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನೇ ಬಹುತೇಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

City lights Film Team
'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗಿನ ಕಥೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದುರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆಂದು ಚಿತ್ರದ ಸಾರಥಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಲಗ, ಭೀಮ ಬಳಿಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​ ಜೊತೆ 'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್'​​: 'ಟಗರು' ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಇನ್ನು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ‌‌. ಜೊತೆಗೆ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಬಂದ ಕಥೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 'ಮಿಥ್ಯ' ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಮಂತ್ ಭಟ್: ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ 3 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5ರಿಂದ 6 ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿನಯ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಿದೆ.

TAGGED:

ಕಂದಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮ ಹಾಡು
ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್
ವಿನಯ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್
CITY LIGHTS

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