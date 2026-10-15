'ನೆನಪಾದಳು ಶಾಕುಂತಲೆ': ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನಾಯಕನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಯುವತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ
ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ವಿರಾಜ್ ಕೋಲಾಟ್ಲು 'ನೆನಪಾದಳು ಶಾಕುಂತಲೆ' ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 3:20 PM IST
'ನೆನಪಾದಳು ಶಾಕುಂತಲೆ'ಯೆನ್ನುವ ಆಕರ್ಷಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಶ್ರೀ ಬಂಡೆ ಮಹಾಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದೆದುರು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಒಡೆದಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ವಿಸ್ಮಯ ಕೆ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದಿಯಾ, ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದೆ ಈ 'ನೆನಪಾದಳು ಶಾಕುಂತಲೆ'. ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ-ವಿರಾಜ್ ಕೋಲಾಟ್ಲು ಸೇರಿ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ವಿರಾಜ್ ಕೋಲಾಟ್ಲು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯ ಭಗವಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತಬಲಾ ನಾಣಿ, ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್, ಸ್ಪಂದನ ಪ್ರಸಾದ್, ಸುನೇತ್ರ ಪಂಡಿತ್, ಮೂಗು ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರಾಣದ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ನೆರಳು ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೇಳೈಸಿದ 'ನೆನಪಾದಳು ಶಾಕುಂತಲೆ' ಚಿತ್ರವು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಎಂಬ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಾಯಕ, ಅಕ್ಕನ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆತನ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರು, ಕೊಡಚಾದ್ರಿ, ಕೊಡ್ಲಿ ಪೇಟೆ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ 36 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಐದೂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ದುಷ್ಯಂತ-ಶಾಕುಂತಲೆಯ ಗಂಧರ್ವ ವಿವಾಹದ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಈ ಕಥೆ, ನೆನಪು ಮತ್ತು ಹಂಬಲಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗುವ ಸುಂದರ ಕಾವ್ಯದಂತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾವೀಗ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಕಿರಣ್ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡೆಹುಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಂಜುಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ': ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ
ಆಧುನಿಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪುರಾಣದ ಸ್ಪರ್ಶವಿರುವ 'ನೆನಪಾದಳು ಶಾಕುಂತಲೆ' ತನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಿರಣ್ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಸ್ಮಯ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ಮಯ ಕೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಸ್ಕರನ್ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಚಿತ್ರದ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ': ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸೋದರಳಿಯ, ನಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ನೋಟಿಸ್