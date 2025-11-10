ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಜಯ್ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಯಾವ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಜನವರಿ 9, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ''ಕೆವಿಎನ್''ನ ಚೊಚ್ಚಲ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಂಕ್ರಾತಿ ಸಂದರ್ಭ ಜನವರಿ 9, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಚಿತ್ರದ ಒಟಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾವು ತನ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ.
ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಾಶೀಲ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಿದು. ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹಾಡು 'ದಳಪತಿ ಕಚೇರಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು, ರಜಾದಿನಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋ ಸಲುವಾಗಿ 2026ರ ಜನವರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ "Torchbearer of Democracy". ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೀರೋ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಾತ್ರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಜವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ನರೇನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿದ ತೆಲುಗು ಹಿಟ್ ಭಗವಂತ ಕೇಸರಿ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ರಜಾ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುಗಡೆ, ನಟನ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ನಟನ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಜನ ನಾಯಗನ್ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಫವರ್ಫುಲ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
