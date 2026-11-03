ವಿಡಿಯೋ: ದರ್ಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ತಿಪಟೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕರಿಕಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಮೊರೆಹೋದ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಅಳಿಯ ಚಂದನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್, ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 4:52 PM IST
ತುಮಕೂರು: ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎದುರಾಗಿರುವ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಶೀಘ್ರವೇ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲೆಂದು ಕೋರಿ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂದು ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಕರಿಕಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅಳಿಯ ಚಂದನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಬೇಡಿದ ವರವ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಕರಿಕಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ, ಅರ್ಚನೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಪತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸಿದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ, ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲಿ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೌನವಾಗಿ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶೀಘ್ರವೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಣೋಲಿಬೈಲ್ ಶ್ರೀಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇದೇ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ 22ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರಣಿಕದ ಸನ್ನಿಧಿ ಪಣೋಲಿಬೈಲು ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಮಂದಾರಬೈಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ: ಪಣೋಲಿಬೈಲು ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂದಾರಬೈಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ದೈವಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತಾದ್ರೂ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ದೂರು: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಕನ್ನಡ ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಧನ್ವೀರ್ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನಹಾನಿಕಾರಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ 37ನೇ ಸಿಸಿಹೆಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದೇನೆಂದೂ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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2024ರ ಜೂನ್ 9ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸತ್ವ ಅನುಗ್ರಹ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮೀಪದ ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 10, 11ರಂದು ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿ 17 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ದರ್ಶನ್ ಸೆರೆಮನೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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