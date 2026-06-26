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'ದರ್ಶನ್​ ಪುತ್ರ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಅಪಘಾತ' ವದಂತಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ನಟ ದರ್ಶನ್​ ತೂಗುದೀಪ ಅವರ ಪತ್ರ ವಿನೀಶ್ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು​ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆನ್ನುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿತ್ತು.

Vijayalakshmi, darshan
ದರ್ಶನ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 12:51 PM IST

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ನಟ ದರ್ಶನ್​ ತೂಗುದೀಪ ಅವರ ಪುತ್ರ ವಿನೀಶ್ ತೂಗುದೀಪ ಕಾರ್​ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್​ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆನ್ನುವ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆನ್​ಲೈನ್​​ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಣ್ಣ ಅಪಘಾತ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ. ಆದ್ರೆ, ಕಾರನ್ನು ವಿನೀಶ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್​ ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್: ''ವಿನೀಶ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು. ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ತಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜತೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೂಡಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೀಶ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಾಲಕ ಇದ್ದರು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನೀಶ್ ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿದರು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಖರ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಕಠಿಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇಂತಹ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಸುದ್ದಿಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ನೋವು ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Vijayalakshmi darshan Instagram story
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Vijayalakshmi darshan Instagram story)

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ನಟ ದರ್ಶನ್​ ತೂಗುದೀಪ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಧಿಸಲಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಿರ್ಬಂಧ ಸಡಿಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದರ್ಶನ್​ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.

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ದರ್ಶನ್​ ಪುತ್ರ ವಿನೀಶ್
ವಿನೀಶ್​ ಕಾರು ಅಪಘಾತ
ವಿನೀಶ್ ಕಾರ್​​ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್
DARSHAN THOOGUDEEPA SON

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