'ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೇವಲವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಡಿ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ತಡೆಯೋಕಾಗಲ್ಲ': ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್

ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅಭಿನಯದ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ (Photo: ETV Bharat)
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಭೀಮ' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ರಚಿತಾ ರಾಮ್​ ಜೊತೆಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ 'ದಿ ಸರ್ವೈವರ್' ಟೀಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನವರಂಗ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು.

ನಮ್ಮ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಯಾಗಿರುವ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ವಿಜಯ್ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ರಿತನ್ಯಾ ವಿಜಯ್, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ, ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ, ಮಿತ್ರ, ಶಿಶಿರ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವಿದೆ. ಈ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ನಟ ನಟಿಯರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕೆ‌.ವಿ. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು‌ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಡೇಶ್ ಹಂಪಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನನ್ನ ಮಗನಿದ್ದಂತೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವಾಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್​ ಆಗಿರುತ್ತೀನಿ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಧರೆಯ ದೊರೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮಗಳು ರಿತನ್ಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಷ್ಟು‌ ದಿನ ನಾನು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮಗಳು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗೇ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬಳಿಕ ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದರು.

ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಜನ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ. ಜಡೇಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಲಾರ್ಡ್ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಾ ಹಠ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ 5 ಪಟ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡೋದು ಪಕ್ಕಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಡೇಶ್ ಹಂಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನ‌ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಜನ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 80ರ ದಶಕದ ಸೆಟ್ ಹಾಕಲು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ರಚಿತಾ ಹಾಗೂ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಒಂದು ಹಾಡಿದ್ದು, 2026ರ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಒಂದು ರೋಚಕ. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ಅವರ ಪ್ರತೀ ಸೀನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಲರ್ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಜನವರಿ 20ಕ್ಕೆ ವಿಜಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ನಾಯಕ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನನಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ‌‌ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಜಡೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗಲೇ ನಾನು ಕಥೆ ಪೂರ್ಣ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಅದರಂತೆ, ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು, ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜು ಅವರ ಬಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರೂ ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಮೂಲಕ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿಜಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ್ ಭಾಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಟೀಂ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ನಿಂಗವ್ವ. ವಿಜಿ ಸರ್ ಅವರ ಬರ್ತ್ ಡೇ ವೀಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕೋಟಿ‌ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಿಗಲಿ ಎಂದರು.

ನಾಯಕ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ‌ ಸಿನಿಮಾ‌ ಅನ್ನದಾತರಾದ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಹೆಮಂತ್ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿದವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕಥೆ ಮುಗಿತೂ ಅಂದಾಗ ಸಲಗನಾಗಿ ನಿಂತ ಸಲಗಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬಲ ಭೀಮನಾಗಿ ನಿಂತ ಭೀಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ... ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ನಾವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ‌ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಡಿ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹುಷಾರ್. ಈ‌ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡಾ ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ... ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಎಂದರು.

ನಾನು ರಚಿತಾ ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದವರು. ರಚಿತಾ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಪರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನೂ, ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಚಂಡ ನಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಉಮಾಶ್ರೀ. ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ. ಮಾತು ಬರುವ ತಾಯಿ ಉಮಾಶ್ರೀ. ಅವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ‌ ನಟನೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಿತನ್ಯಾರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಭಾವುಕರಾದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ನನ್ನ‌ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು. ಎಲ್ಲೂ ತಲೆ ಬಾಗಲ್ಲ. ತಲೆಬಾಗಬಾರದು ಎಂದರು‌.

ಬಹುತೇಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಸಾರಥಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಕೆ‌.ವಿ. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಕೆ.ಎಸ್ ಸೇರಿ 'ಸಾರಥಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣ‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ 2026ರ ಜನವರಿ 23ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

