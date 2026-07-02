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ವಿಜಯ್ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ 'ಜನ ನಾಯಗನ್‌'ಗೆ ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿ ಅನುಮತಿ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

'Jana Nayagan' Gets CBFC Clearance
'ಜನ ನಾಯಗನ್‌'ಗೆ ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿ ಅನುಮತಿ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 2, 2026 at 5:11 PM IST

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ತಮಿಳು ನಟ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ.ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡತಡೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿ) ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

"ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಉನ್ನತ ಮೂಲವೊಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಜನವರಿ 9ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಈಗ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಏಕೆ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು?

ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರದ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ದೃಢೀಕರಿಸದ ವರದಿಗಳೂ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದವು.

ನಂತರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತ್ವರಿತ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಆ ನಿರ್ಧಾರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚಿತ್ರ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯೀಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಜನ ನಾಯಗನ್​​ ಕುರಿತು: ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಝೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜನ ನಾಯಗನ್​​ ವಿಜಯ್ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.

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ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತು. ಪೈರಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 15 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೀಕ್ ಕೇಸ್​ನ ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ.

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ಜನ ನಾಯಗನ್​​ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
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