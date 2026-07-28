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₹200 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಈ ಟಾಪ್​ 5 ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿಜಯ್​ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರ ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.

Jana Nayagan Box Office Collection Day 5
ವಿಜಯ್​ 'ಜನ ನಾಯಗನ್​' ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 11:32 AM IST

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ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಡ್ರಾಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ.

ಜನ ನಾಯಗನ್​​ ಚಿತ್ರದ 5 ದಿನಗಳ ವ್ಯವಹಾರ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್​​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ ಜನ ನಾಯಗನ್​​ ಈವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 233.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಸನ್ಸಾರ್​ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೋರಾಟ, ಸಿನಿಮಾ ಲೀಕ್​ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಐದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 300 ಕೋಟಿ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.

ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್233.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್​) ಕಲೆಕ್ಷನ್157.74 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್​) ಕಲೆಕ್ಷನ್134.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಕೇವಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್75.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಚಿತ್ರದ 5ನೇ ದಿನದ ಸಂಪಾದನೆ: ಜನ ನಾಯಗನ್​ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 11.76 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 10.15 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಆಗಿದೆ.

ದಿನ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಮೊದಲ ದಿನ50.28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ42.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ24.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ21.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ33.81 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ28.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ37.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ32.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಐದನೇ ದಿನ11.76 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ10.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಒಟ್ಟು157.74 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ134.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಜನ ನಾಯಗನ್ ಕಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 5ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ 16ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದ 29.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್​ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಲಿಯೋ ಸಿನಿಮಾವಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಐದು ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಜನ ನಾಯಗನ್​ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಟಾಪ್ 5 ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು - ಮೊದಲ 5 ದಿನಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ (ಗಮನಕ್ಕೆ - ಇದು ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ)

ಲಿಯೋ171.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಜೈಲರ್​139.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಕೂಲಿ135.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್​ ಆಲ್​ ಟೈಮ್134.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಜನ ನಾಯಗನ್116.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, ನರೈನ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ವೆಟ್ರಿ ಕೊಂಡನ್ ಎಂಬ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್​ಶಿಪ್​​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೋರಾಟಗಳ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೊರಕಿತು.

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ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ, ಸತ್ಯನ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ​, ಪ್ರದೀಪ್ ಇ.ರಾಗವ್ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಿ.ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ. ಜನವರಿ 9ಕ್ಕೇನೆ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 23ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.

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TAGGED:

ಜನ ನಾಯಗನ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್
JANA NAYAGAN BOX OFFICE COLLECTION
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